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Народную обсерваторию отреставрировали в Парке Горького

Евгений Белоусов

Город
Народную обсерваторию отреставрировали в Парке Горького
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 9с5 Карта всех событий

Спустя 180 дней, завершились реставрационные работы в здании народной обсерватории в Парке Горького. Обсерватория возобновит работу уже весной. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, Народная обсерватория — выявленный объект культурного наследия, чей облик не менялся на протяжении десятков лет. Из-за этого несущие конструкции здания пришли в аварийное состояние, и Департамент культурного наследия утвердил летом 2020 года план реставрационных работ.

Народную обсерваторию отреставрировали в Парке Горького Фото: mos.ru

За 180 дней реставрации специалисты восстановили полукруглые лестничные марши, привели в порядок ступени из саянского мрамора, а также перила и ограждения. Также были устранены повреждения в кирпичной кладке и очищены паром фасады здания. Кроме того, они были заново выкрашены в красный и белый цвета.

Особо отмечается укрепление фундамента методом инъектирования. Специалисты просверлили в основании обсерватории 480 отверстий, через которые под давлением было закачано более двух тонн специальной смеси с отвердителем.

— Это помогло сохранить и законсервировать исторический фундамент здания. Максимально бережно велась расчистка купола от коррозии: четыре дня реставраторы очищали его вручную с помощью специального материала для тонкой шлифовки, без использования каких-либо инструментов, — уточнил директор Парка Горького Павел Трехлеб.

Он также отметил возвращение обсерватории к своему историческому облику, как она выглядела в 1950-х годах

Вход в Народную обсерваторию открыт для всех желающих. Она была закрыта более 20 лет, пока в 2012 году не открылась снова. Там установили два мощных телескопа и автоматический раздвижной купол, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в павильоне № 5 «Физика» на ВДНХ появятся 18 исторических люстр. Изображения люстр были обнаружены реставраторами в ходе изучения архивных материалов. Было принято решение воссоздать люстры и украсить ими павильон.

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