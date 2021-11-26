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Врач рассказала, кому вредно употреблять мяту

Полина Долганова

Общество
Врач рассказала, кому вредно употреблять мяту
чай с мятой

Нутрициолог Мария Тихомирова рассказала, для кого употребление мяты может оказаться вредным.

По словам специалиста, растение не рекомендуется употреблять людям с низким давлением, так как мята имеет гипотензивный эффект. Этот вид трав также вреден для пациентов с варикозом, потому как мята может понизить тонус сосудистой системы.

— У мужчин может снижаться либидо, и если женщина планирует беременность, то ей тоже лучше отказаться от мяты, — добавила врач.

При этом эксперт уточнила, что для людей без указанных характеристик мята будет исключительно полезной. Она поможет устранить боли в кишечнике, справиться с дискомфортом при менструации, а также побороть мигрень, передает РИА Новости.

Отказ от приправ, пряностей и специй может повысить чувствительность вкусовых рецепторов и обогатить палитру ощущений от потребления какого-либо продукта. Однако нет смысла отказываться от всех вкусовых добавок. О том, количество каких приправ в рационе лучше сократить и почему это стоит сделать, «Вечерней Москве» рассказала терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

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