Врач рассказала, кому вредно употреблять мяту

чай с мятой

Нутрициолог Мария Тихомирова рассказала, для кого употребление мяты может оказаться вредным.

По словам специалиста, растение не рекомендуется употреблять людям с низким давлением, так как мята имеет гипотензивный эффект. Этот вид трав также вреден для пациентов с варикозом, потому как мята может понизить тонус сосудистой системы.

— У мужчин может снижаться либидо, и если женщина планирует беременность, то ей тоже лучше отказаться от мяты, — добавила врач.

При этом эксперт уточнила, что для людей без указанных характеристик мята будет исключительно полезной. Она поможет устранить боли в кишечнике, справиться с дискомфортом при менструации, а также побороть мигрень, передает РИА Новости.

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