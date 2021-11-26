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«Москино» покажет фильмы об обороне столицы в честь 80-летия Битвы за Москву

Евгений Белоусов

Город
«Москино» покажет фильмы об обороне столицы в честь 80-летия Битвы за Москву
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Арбатская пл., 14, Москва Карта всех событий

В кинотеатрах «Художественный», «Сатурн», «Тула», «Спутник» и «Полет» пройдут кинопоказы, приуроченные к 80-летию Битвы за Москву. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, центральной площадкой кинопоказа, проводимого сетью кинотеатров «Москино», станет «Художественный».

— «Художественный» — старейший кинотеатр в Москве. Он продолжал работать даже в годы войны. С его сцены звучали последние сводки о ходе сражений за столицу. Зимой 1942 года, когда Красная армия перешла в контрнаступление, новости с фронта зачитывали прямо перед началом киносеансов. Потому очень символично именно в стенах этого кинотеатра посетить показы, приуроченные к 80-летию Битвы за Москву, которые пройдут 5 декабря, — отметил Кибовский.

Уточняется, что все сеансы будут бесплатными, а для посещения необходимо заранее зарегистрироваться на сайте «Москино».

Кинопоказ начнется с демонстрации рабочих материалов фильма «Первый «Оскар» Сергея Мокрицкого, премьера которой запланирована на 2022 год. В основе сюжета — история съемок знаменитого фильма «Разгром немецких войск под Москвой» (1942 год) Леонида Варламова и Ильи Копалина.

5 декабря в кинотеатрах «Сатурн» и «Полет» можно будет посмотреть фильм «Москва 1941–1945. Хроники будней» (2020 год) Маргариты Захаровой и Алисы Насртдиновой.

На следующий день, 6 декабря, в «Сатурне» пройдет показ киноповести У твоего порога (1962 год) Василия Ордынского. А в кинотеатре «Тула» можно будет посмотреть фильм «Зоя» (1944 год) Лео Арнштама.

Кинопоказ завершится демонстрацией военной драмы «Небо Москвы» (1944 год) Юлия Райзмана в кинотеатре «Спутник» 6 декабря, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 20 ноября, стало известно, что в честь 80-летия битвы за Москву начали работу выставки «Военное дело!» на Гоголевском и Тверском бульварах и в Екатерининском парке. Увидеть фотографии, отражающие тяжелые условия, в которых москвичи защищали город, обучались новому делу и сражались с врагами, горожане могут до 20 декабря.

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