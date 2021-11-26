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Семь городов Северо-Кавказского федерального округа презентовали проекты развития

Ирина Игнатенко

Общество
Семь городов Северо-Кавказского федерального округа презентовали проекты развития
Фото: freepik.com

День группы госкорпорации ВЭБ.РФ прошел в Пятигорске. В мероприятии приняли участие управленческие команды Пятигорска, Ставрополя, Грозного, Махачкалы, Хасавюрта, Владикавказа, Нальчика и других городов.

Города Северо-Кавказского федерального округа презентовали свои проекты развития, обменялись опытом и получили комментарии и советы от экспертов. Также были проведены отдельные консультации с инвесторами и бизнесом, передает «Царьград».

— Мы вместе прошли большой путь. Вместе разрабатывали наши программы развития, готовили мероприятия, которые станут драйверами развития наших городов и СКФО в целом. И сегодня для нас важно понять, с помощью каких инструментов и механизмов мы будем осуществлять реализацию мероприятий, которые разработаны нашими командами, — рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Он отметил, что в ходе встречи многие города получили полезные комментарии от экспертов. Теперь будет понятно, в каком направлении необходимо двигаться дальше для реализации намеченных планов.

До этого госкорпорация «ВЭБ.РФ» одобрила участие в финансировании строительства первых пятнадцати школ в четырех регионах России.

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