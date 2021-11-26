Наталья Сергунина: Первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве завершил работу первый акселератор креативных индустрий для малого и среднего бизнеса. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, образовательную программу акселератора прошли 590 москвичей. В основной программе приняли участие 90 команд, а всего заявки подали 207 коллективов.

В финал прошли 38 команд, которые смогли представить свои проекты потенциальным инвесторам. Некоторым предпринимателям удалось заключить контракты с крупными игроками.

В общей сложности программа включала в себя шесть треков: «Исполнительское искусство», «Мода и дизайн», «Рекламные технологии», «Издательское дело / новые медиа», «Архитектура» и «Искусство и музыка».

Сами занятия при этом были разделены на три блока: обучающий, акселерационный и постакселерационный.

Финалом программы стал демодень, на котором участники смогли представить свои проекты специалистам.

Эксперты и инвесторы помогали бизнесменам улучшить свои проекты и придумать новые. Кроме того, в ходе акселератора участники могли проработать важные бизнес-вопросы: вовлеченность своих клиентов и целевую аудиторию.

Так, например, в ходе трека «Мода и дизайн» компании существенно нарастили объем продаж и запустили сотрудничество с крупными ретейлерами.

Участники трека «Искусство и музыка» за несколько месяцев увеличили продажи на 20–30 процентов за несколько месяцев.

Теперь благодаря проекту в столице и в других городах появятся новые креативные проекты.

Накануне сообщалось, что на участие в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare подали более 100 заявок. Всего заявки подал 131 стартап из России и из стран Европы. Среди проектов есть такие интересные разработки, как, например, автоматизация лабораторной микроскопии. Этот проект предложила российская команда, которая работает на базе инновационного центра «Сколково».