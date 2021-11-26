СМИ: Минтруд планирует изменить подход к оценке бедности в стране

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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации планирует внедрить новый подход к учету числа бедных россиян. Об этом говорится в проекте постановления кабмина.

Из документа следует, что Минтруд предлагает измерять границу бедности, используя в качестве ориентира прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, то есть 11,3 тысячи рублей.

— Граница бедности будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал, — говорится в документе.

В пресс-службе ведомства уточнили, что границу бедности планируют использовать как статистический показатель. При этом все меры подделки будут назначаться с учетом действующего прожиточного минимума.

По мнению Минтруда, нововведение поможет оценивать уровень бедности в динамике.

Соответствующий проект планируется представить Российской трехсторонней комиссии уже в пятницу, 26 ноября, передает «Коммерсантъ».

24 ноября Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении МРОТ с января 2022 года до 13 890 рублей.

Изначальная редакция документа предполагала рост МРОТ до 13 617 рублей, но ко второму чтению президент России Владимир Путин предложил поправку с повышением показателя. Финансовое обеспечение поправки предусмотрено в проекте федерального бюджета до 2024 года.