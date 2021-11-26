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Врач рассказал, когда антипрививочники становятся сторонниками вакцинации

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Врач рассказал, когда антипрививочники становятся сторонниками вакцинации
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Исполняющий обязанности главного врача окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Денис Никитин рассказал, в каком случае антипрививочники часто меняют свое мнение и становятся сторонниками вакцинации.

По его словам, самыми активными сторонниками вакцинальной кампании на сегодняшний день являются пациенты, которые прошли через реанимацию красной зоны, пробыли несколько дней на ИВЛ.

— Ежедневно на обходах когда я спрашиваю пациентов, которых мы отлучили от аппарата, вакцинированы ли они были, они, к моему глубокому сожалению, отводят взгляд и очень тихо говорят слово «нет». Они говорят, что им ничего не мешало, они думали, что не заболеют, — рассказал он в комментарии «МИР 24».

Денис Никитин отметил, что такие пациенты говорят, что, вернувшись домой, будут проводить серьезные разговоры в своем окружении о том, что нужно вакцинироваться.

Врач подчеркнул, что вакцинация — один из лучших видов профилактики заболеваний.

До этого врач рассказала о пользе вакцинации от коронавируса для беременных.

Источник: mir24.tv

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