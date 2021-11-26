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В Москве женщина случайно предотвратила заказное убийство

Евгений Белоусов

Происшествия
В Москве женщина случайно предотвратила заказное убийство
Фото: timiryazevskiy.mos.ru
Россия, Москва, Нелидовская улица Карта всех событий

Бдительная жительница Москвы позвонила в полицию и случайно предотвратила попытку заказного убийства. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил Telegram-канал 112.

Уточняется, что 49-летняя женщина сообщила в полицию, что около ее подъезда на улице Нелидовской стоит подозрительный мужчина в черной одежде и маске. Прибывшие сотрудники полиции задержали вооруженного кухонным ножом мужчину. Им оказался 26-летний житель Санкт-Петербурга, который признался, что он получил заказ на убийство бизнесмена, проживавшего в этом доме.

В сентябре аноним предложил задержанному 500 тысяч рублей за убийство 60-летнего мужчины из Москвы. После согласия, неизвестный прислал задержанному адрес и пять тысяч рублей на дорогу в Москву.

Во вторник, 23 ноября, задержанный сел на автобус «Петербург-Москва» и в среду утром добрался до дома, в котором проживал бизнесмен. Однако, звонок соседки, заметившей подозрительного мужчину, предотвратил возможное убийство.

В ближайшее время задержанному выберут меру пресечения, говорится в сообщении.

25 ноября стало известно, что суд признал виновным 63-летнего уроженца Вологодской области Александра Осипова, который пытался убить 16-летнего подростка в столичном метро в апреле 2021 года. Осипова признали виновным в покушении на убийство и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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