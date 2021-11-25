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Бомжа, который напал на подростка в метро, приговорили к 6 годам лишения свободы

Полина Долганова

Происшествия
Бомжа, который напал на подростка в метро, приговорили к 6 годам лишения свободы
10_19_2018_ТРИ ВОКЗАЛА БОМЖИ_ЗАМЯТИНА / Фото: Pelagiya Zamyatina

Суд признал виновным 63-летнего уроженца Вологодской области Александра Осипова, который пытался убить 16-летнего подростка в столичном метро в апреле 2021 года. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Осипова признали виновным в покушении на убийство и приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Инцидент о котором речь произошел вечером 26 апреля на платформе станции «Боровицкая». У пьяного мужчины произошел конфликт с 16-летним подростком.

В какой-то момент мужчина достал нож и нанес несколько ранений потерпевшему. Подросток был госпитализирован, а нападавший задержан. Им оказался 62-летний бомж, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления.

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