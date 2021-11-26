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Поступления НДФЛ в бюджет Москвы выросли на 22 процента в 2021 году

Евгений Белоусов

Город
Поступления НДФЛ в бюджет Москвы выросли на 22 процента в 2021 году
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Рост поступлений налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджет Москвы за январь-октябрь 2021 года составил 21,9 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По данным ведомства, поступления НДФЛ в бюджет города растут в течении всего года. Из этого можно сделать вывод, что столичный бизнес постепенно восстанавливается после ограничений, связанных с распространением коронавируса. Кроме того, система господдержки позволила столичным организациям преодолеть кризис без сокращения штатов.

— Поступления НДФЛ превышают и уровень докризисного 2019 года: за 10 месяцев этого года в бюджет было перечислено на 30,7 процента больше налога, чем в аналогичном периоде 2019 года, — сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди факторов, которые оказывают влияние на НДФЛ — рост заработной платы и доходов в виде дивидендов, выплаты премий и рост доходов физических лиц, декларируемых самостоятельно.

— Из общего объема поступлений НДФЛ 91,2 процента – 964 миллиарда рублей – приходится на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами – организациями и ИП. Их объем вырос на 20,9 процента по сравнению с январем-октябрем 2020 года и на 29,7 процента – с аналогичным периодом 2019 года, — добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Он также отметил, что поступления от предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ составили 74,9 миллиарда рублей, что является 7 процентами от общего объема поступлений НДФЛ. К январю-октябрю 2020 года они выросли на 34,3 процента и на 53,7 процента к аналогичному периоду 2019 года.

НДФЛ, который выплатили работающие в столице иностранные граждане, составил 16,2 миллиарда рублей, увеличившись на 35,1 процента к аналогичному периоду 2020 года и на 7,9 процента к январю-октябрю 2019 года. В общем объеме поступлений НДФЛ на него приходится 1,5 процента.

До этого кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Ирина Букина заявила, что в случае отказа в России от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ для физических лиц, вероятно, появятся другие формы отчетности, а услуги для граждан будут более доступными в электронном формате. По словам Букиной, 3-НДФЛ — документ, необходимый простым гражданам для подачи декларации для налоговых вычетов или для уплаты налога с тех доходов, с которых он не уплачен.

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