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Часть территории бывшей промзоны «Капотня» реорганизуют в столице

Евгений Белоусов

Город
Часть территории бывшей промзоны «Капотня» реорганизуют в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Капотня Карта всех событий

Часть территории бывшей промзоны «Капотня» на юго-востоке Москвы будет реорганизована по программе «Индустриальные кварталы». Об этом 26 ноября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем инвестиций в развитие территории, площадь которой составляет более восьми гектаров, составит 30 миллиардов рублей. На территории бывшей промзоны появятся предприятия и общественно-деловые объекты, которые обеспечат город более 2,5 тысячи новых рабочих мест.

— Территория расположена между улицами Верхние Поля и Чагинской на юго-востоке Москвы. Сейчас там находятся автосервисы и открытые склады контейнеров. В реализацию проекта инвестор вложит 30 миллиардов рублей, ежегодные поступления в городской бюджет составят почти четыре миллиарда рублей, — уточнил заместитель мэра.

Руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров добавил, что всего планируется построить 136 тысяч квадратных метров недвижимости. По его словам, 68 тысяч квадратных метров будут отведены современным высокотехнологичным предприятиям.

— Согласно проекту решения здесь могут появиться центры научных изысканий, исследований и разработок. На такой же площади разместятся магазины, банки, кафе и другие общественно-деловые постройки, — передает слова Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

27 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал старт работ в бывшей промзоне «Южный порт». Там, по словам мэра, сейчас находятся склады и автосервисы, а в будущем появятся современные производства. Власти намерены превратить данную территорию в новый деловой центр Москвы с торговыми центрами, офисами и общественными пространствами. Реконструкция бывшей промзоны, как уточнил глава города, даст Москве более 15 тысяч рабочих мест.

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