Режим КТО ввели в Карачаево-Черкесии из-за двух вооруженных бандитов

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В Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики обнаружили двоих вооруженных бандитов. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Отмечается, что в районе ввели режим контртеррористической операции (КТО).

— В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, в горно-лесистой местности Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики обнаружены два вооруженных бандита, — говорится в сообщении.

Уточняется, что режим контртеррористической операции был введен для обеспечения безопасности местных жителей. КТО ввели в десяти километрах от города Карачаевска, передает РИА Новости.

В сентябре двух боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Дагестане. В комитете рассказали, что два боевика были обнаружены в лесном массиве, расположенном в Буйнакском районе республики. В связи с этим региональное управление ФСБ приняло решение о проведении спецоперации и введении режима КТО.