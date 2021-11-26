Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Режим КТО ввели в Карачаево-Черкесии из-за двух вооруженных бандитов

Полина Долганова

Происшествия
Режим КТО ввели в Карачаево-Черкесии из-за двух вооруженных бандитов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики обнаружили двоих вооруженных бандитов. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Отмечается, что в районе ввели режим контртеррористической операции (КТО).

— В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, в горно-лесистой местности Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики обнаружены два вооруженных бандита, — говорится в сообщении.

Уточняется, что режим контртеррористической операции был введен для обеспечения безопасности местных жителей. КТО ввели в десяти километрах от города Карачаевска, передает РИА Новости.

В сентябре двух боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Дагестане. В комитете рассказали, что два боевика были обнаружены в лесном массиве, расположенном в Буйнакском районе республики. В связи с этим региональное управление ФСБ приняло решение о проведении спецоперации и введении режима КТО.

Читайте также:
ФСБ РФ Карачаево-Черкесия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте