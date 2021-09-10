Двух боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Дагестане

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Силовики ликвидировали двух боевиков во время проведения контртеррористической операции (КТО) в Буйнакском районе Дагестана. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

В комитете рассказали, что два боевика были обнаружены в лесном массиве, расположенном в Буйнакском районе республики. В связи с этим региональное управление ФСБ приняло решение о проведении спецоперации и введении режима КТО.

— Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы, — цитирует сообщение агентство.

На месте происшествия были обнаружены оружие и боеприпасы. В автомобиле злоумышленников находилось готовое к применению самодельное взрывное устройство. Со стороны правоохранителей пострадавших нет, уточнили в комитете.

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