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Режим КТО частично ввели в Дагестане из-за информации о местонахождении боевиков

Илья Ашуров

Происшествия
Режим КТО частично ввели в Дагестане из-за информации о местонахождении боевиков
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На отдельных участках Буйнакского района Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.

По словам собеседника агентства, режим КТО введен 10 сентября с 04:55. В связи с этим в зоне действия режима ввели ряд ограничений, среди которых досмотр транспортных средств и паспортный контроль.

Источник ТАСС в правоохранительных органах республики заявил, что силовики отрабатывают информацию о потенциальном месте нахождения террористов между горами Санаторская, Заузунбаш и Мискинбаш.

6 сентября ФСБ задержала четырех сторонников ИГ*, которые готовили нападения на правоохранителей в Ингушетии. Задержанными оказались граждане РФ. Они готовились совершить террористические акты с использованием самодельных взрывных устройств, в том числе против правоохранителей в Ингушетии.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

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