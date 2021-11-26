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Депутаты Мособлдумы поддержали законопроект о введении системы QR-кодов

Ирина Игнатенко

Общество
Депутаты Мособлдумы поддержали законопроект о введении системы QR-кодов
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Депутаты Мособлдумы поддержали законопроект о введении системы QR-кодов. По их мнению, необходимо ограничить посещение общественных мест для людей, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции.

— Статистика бьет рекорды по количеству заболевших и летальным исходам. Закон о QR-кодах нужен, чтобы прекратить рост заболеваемости и смертности, — отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, практика QR-кодов успешно применяется во многих странах.

В настоящее время сертификаты о вакцинации можно получить в электронном виде на портале «Госуслуги», а также в бумажном варианте через МФЦ. Депутаты отмечают, что необходимо контролировать своевременность поступления данных о вакцинированных из медучреждений.

На сегодняшний день в Московской области привито 63 процента взрослого населения, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что Госдума рассмотрит в первом чтении законопроекты о QR-кодах 16 декабря только в том случае, если профильные комитеты обсудят их и предложат эту дату совету Думы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил последствия введения QR-кодов для театров и музеев.

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