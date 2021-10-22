Сергей Собянин оценил последствия введения QR-кодов для театров и музеев

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в 90% театров и музеев можно ввести QR-коды. Так как это государственные учреждения, данная мера не повлияет на доход граждан.

— Эта такая, можно сказать, нишевая отрасль культуры, которая финансируется, в том числе и за счет федерального и региональных бюджетов, городского бюджета. <...>. При падении рыночных, небюджетных доходов всегда государство стоит на помощи, поддерживает эту отрасль, так было и в предыдущие годы пандемии. Также будет продолжаться и дальше, чтобы ни в коем случае заработная плата, доходы артистов, режиссеров, музейных работников не пострадали. Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан, — сообщил мэр столицы.

Сергей Собянин добавил, что QR-коды вводятся не только на период нерабочих дней.

— Мы вводим QR-коды не на период вот этих нерабочий дней, а на постоянную, на длительную перспективу. Это другая мера, она уже не связана с выходными, нерабочими днями, — добавил глава города.

В пятницу, 22 октября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что новые ограничения из-за коронавирусной инфекции, скорее всего, не окажут существенного влияния на экономику России.