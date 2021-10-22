Набиуллина рассказала о влиянии новых антиковидных ограничений на экономику страны

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Новые ограничения из-за коронавирусной инфекции, скорее всего, не окажут существенного влияния на экономику России. Об этом в пятницу, 22 октября, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

— Те ограничения, которые сейчас объявлены, на наш взгляд, будут иметь ограниченное влияние, ну такое, не очень, наверное, большое влияние. Конечно, много будет зависеть от того, как дальше будет развиваться эпидемическая ситуация, и какие меры будут приниматься. Здесь, безусловно, здоровье людей — это главный приоритет, — заявила она.

Набиуллина отметила, что у Центробанка не было возможности учесть меры при составлении прогноза, так как их приняли недавно. Однако, качественная оценка, по ее словам, позволяет сделать выводы, что «влияние будет небольшим».

— И на фоне проводимой денежно-кредитной политики мы пока не видим, что это приведет к тому, что экономика будет расти ниже потенциала. Да, это скажется на определенном наборе отраслей, прежде всего, в секторе услуг, где и так не по всем секторам у нас было восстановление до доковидного тренда, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Она добавила, что восстановление этих отраслей «будет более медленным».

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».