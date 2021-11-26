Более 1600 жителей Новой Москвы получат квартиры по реновации в 2021 году

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Мосрентген Карта всех событий

Две новостройки в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) отдали осенью 2021 года под заселение по программе реновации. В новые дома, расположенные в поселении Мосрентген и в городском округе Троицк, смогут переехать 1844 человека, из них 1645 человек уже выбрали новые квартиры. Об этом министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал 26 ноября.

По его словам, в две новостройки смогут переехать москвичи из 22 старых домов, расположенных в ТиНАО.

— Департамент городского имущества направил письма с предложением равнозначных квартир 1844 москвичам (866 семей). И около 90 процентов москвичей — 1645 человек (685 семей) — уже определились с выбором, — передает слова Гамана официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что во всех новостройках в ТиНАО выполнена современная отделка. Дома обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой. Новостройки в Мосрентгене и в Троицке были построены в 2021 году. Дворы благоустроили и озеленили, установили детские и спортивные площадки, обустроили зоны отдыха.

Кроме того, неподалеку от жилого комплекса в Мосрентгене находится Троицкий лесопарк, для транспортного обслуживания жителей строится станция метро «Мамыри». Она расположится на пересечении Калужского шоссе и улицы Генерала Корнилова — в 10 минутах ходьбы от новостроек.

До этого стало известно, что в Нижегородском районе вблизи станции Московского центрального кольца (МЦК) Новохохловская будут построены три жилых корпуса по программе реновации жилья. Дома будут выполнены в одном стиле и объединены общей подземной частью. В основу всех зданий пойдет монолитный каркас, а фасады облицуют бетонной плиткой под кирпич и кассетами из оцинкованной стали.