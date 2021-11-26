Спектакль о бездомных собаках покажут в Театре юного актера

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Малая Дмитровка, 8с4 Карта всех событий

Детский музыкальный театр юного актера 27 ноября приглашает москвичей и гостей столицы на премьеру музыкального спектакля «Собаки» по повести «До свидания, овраг!» писателя Константина Сергиенко. Спектакль выпускается в рамках режиссерской лаборатории, которую организовал фонд «Театр и дети» при поддержке Министерства культуры РФ.

Постановка расскажет зрителям о жизни бездомной стаи, которая поселилась в овраге. Вечно голодные, без крыши над головой — это собаки, у которых есть только овраг. Пустынный овраг на окраине густонаселенного города. А еще у этих собак есть гордость, не позволяющая жаловаться на судьбу и прославляющая вольную волю. Но в душе у каждой из них живет мечта. Мечта независимых псов о зависимости. Мечта никому не нужных животных о своей нужности. Несбыточная мечта о своем Человеке.

Режиссер-постановщик спектакля Алексей Андреев впервые покажет свою режиссерскую работу.

— Смысл спектакля — показать зрителям, что люди должны быть добрее, внимательнее и доброжелательнее друг к другу. Несмотря на то что спектакль называется «Собаки», эта история про нас, про людей, — говорит Андреев.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба театра.