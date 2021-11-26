Семенович рассказала, из-за какой болезни ее отдали в фигурное катание

Фото: instagram/ann_semenovich

Певица Анна Семенович рассказал о своем спортивном прошлом — с детства она профессионально занималась фигурным катанием и добилась немалых высот в спорте.

Семенович отметила, что в детстве врачи диагностировали у нее ревматоидный артрит и рекомендовали родителям отдать ребенка именно в зимний вид спорта. По словам певицы, никто из тренеров, не думал, что ей удастся достичь таких успехов в спорте.

— В то время фигурное катание не было так популярно, конечно, как сейчас, но все равно мы были в сборной программе России. Я входила в тройку лучших спортсменов нашей страны. Сначала я была в юниорской команде, потом во взрослой команде мастеров, — рассказала она в комментарии Nation news.

Певица отметила, что следит за успехами российских фигуристов на международных соревнованиях. Она пожелала ребятам успешных выступлений, отметив, что главное — научиться справляться с нервами и волнением, потому что нервы — это единственное, что может вышибить из равновесия профессионального спортсмена.

До этого Анна Семенович рассказала, сколько зарабатывала в группе «Блестящие». Певица проработала в популярной группе «Блестящие» четыре года. Она принимала участие в записи песен, съемках клипов и концертах.