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Гинеколог рассказала, когда при коронавирусе прерывают беременность

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Гинеколог рассказала, когда при коронавирусе прерывают беременность
Фото: Pexels

Тяжелое течение заболевания, вызванное коронавирусом, и отсутствие эффекта от терапии могут стать показанием для прерывания беременности. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-гинеколог, акушер и эндокринолог Наталья Игнатченко.

Она напомнила, что в начале пандемии большинство специалистов утверждали, что COVID-19 не передается от матери к ребенку. Новые данные, по словам гинеколога, свидетельствуют об обратном.

— Передача SARS-CoV-2 от беременной женщины к ребенку возможна. Конечно, вероятность ничтожная, всего около пяти процентов, но риск есть. Такой способ передачи вируса называется вертикальным, — уточнила Игнатченко.

Врач отметила, что самая большая концентрация вирусных частиц (12 процентов) была выявлена в плаценте. Также SARS-CoV-2 обнаруживали в околоплодных водах и ткани пуповины (не больше пяти процентов). Вирус проникал и в грудное молоко.

— Действительно, к сожалению, передача вируса возможна. Однако хочется сделать акцент на том, что сама болезнь не вызывает у малыша серьезных и фатальных изменений в его развитии. Никаких аномалий и опасных последствий не выявляется, — подчеркнула собеседница «ВМ».

К тому же дети, по наблюдению врача, переносят ковид в легкой форме. А вот у рожениц болезнь может протекать очень тяжело. Нередко в таких ситуациях приходится прибегать к досрочному родоразрешению.

— При сроке до 22 недель досрочное прекращение беременности совершается. После этого срока прерывание будет лишь в том случае, если крайне тяжелое состояние женщины и, допустим, произошла внутриутробная гибель плода. Когда уже наступает третий триместр беременности и нет эффекта от лечения коронавирусной инфекции, состояние пациентки продолжает усложняться, тогда приходится прибегать к досрочным родам, чтобы спасти малыша, — пояснила Игнатченко.

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