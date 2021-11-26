Сергей Собянин рассказал о благоустройстве природных территорий в Москве

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Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

При благоустройстве природных территорий Москвы власти города проводят консультации со специалистами, экологами и жителями. Об этом 26 ноября рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, власти города стараются обустроить эти территории так, чтобы жителям было комфортно и безопасно гулять в них, заниматься спортом и приходить туда с детьми. Однако большая часть природных территорий города остается с минимальным вмешательством человека, с тропиночной сетью для прогулок. Но при этом, подчеркнул мэр, максимально чистая и безопасная. Территории рядом с жилыми домами, наоборот, активно благоустраиваются.

— Все это естественно, это не означает, что мы всю огромную территорию начнем чем-то застраивать и заливать гранитом. Конечно, нет. 90 процентов территории как была особо охраняемой природной, так и останется, — отметил Собянин.

При этом, подчеркнул он, такая территория все равно должна быть безопасна и удобна для прогулок и занятий спортом. В качестве примера качественно обустроенных охраняемых территорий мэр назвал Парк Горького и Воробьевы горы, передает слова мэра РИА Новости.

24 ноября Собянин сообщил о победе Москвы в европейском рейтинге «городов будущего». Столица заняла лидерскую строчку в европейском рейтинге «Города будущего: индекс ESG-инноваций» в категории «Госуправление».