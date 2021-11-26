Фотовыставка «Арктика с воздуха» откроется в Дарвиновском музее

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Вавилова, 57 Карта всех событий

Государственный Дарвиновский музей представляет фотовыставку «Арктика с воздуха», которая стала итогом научной экспедиции «Хозяин Арктики».

Посетители смогут погрузиться в атмосферу настоящей арктической экспедиции: почувствовать себя ученым-наблюдателем, заглянув в специальный выпуклый иллюминатор, потрогать настоящий арктический мох и удивиться видам тех мест, куда никогда не ступала нога человека.

Экспедиция проходила в два этапа. Первый полностью был посвящен авиамониторингу. Впервые за последние 20–30 лет удалось обследовать Великую Сибирскую полынью. Это никогда незамерзающая река, которая постоянно перемещается внутри Северного Ледовитого океана, и место притяжения обитателей Арктики, труднодоступное для человека.

Второй этап экспедиции стартовал из морского порта Архангельск. На судне ледового класса — научно-экспедиционном судне НЭС «Михаил Сомов» — участники экспедиции обследовали острова архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, где повстречали настоящих «хозяев Арктики».

Выставка открыта с 14 декабря по 23 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

С 7 декабря Дарвиновский музей зовет на выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете.

Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, старинные гравюры и фотографии.

Шишки стали непременными спутниками рождественской ели и символом Нового года. Превращенные в елочные игрушки, они несут пожелания мира и добра в семье, рождения детей. Значению шишек в жизни человека посвящен большой раздел выставки. Здесь можно узнать о профессии «шишкарь», какими целебными свойствами обладают шишки, какое значение шишки имеют в искусстве, архитектуре и геральдике.