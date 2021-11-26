«Сторожевые псы организма»: онколог рассказал об опасности увеличенных лимфоузлов

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Врач-онколог, гематолог Владислав Саржевский рассказал о причинах увеличения лимфатических узлов.

Он отметил, что лимфоузлы — это «сторожевые псы» нашего организма. Обычно их припухлость и увеличение списывают на снижение иммунитета, но есть и другие причины.

— Лимфоузлы — это барьер попадания в кровь вредоносных бактерий и вирусов. После этого начинается иммунная реакция, которая провоцирует увеличение лимфатических узлов. Чаще всего они увеличиваются при инфекциях верхних дыхательных путей. Бактерии, вирусы, грибы — все это входит в организм, и увеличенные узлы — это реакция на инфекционный агент. В норме размер лимфоузла не должен превышать 1 сантиметр, — рассказал доктор в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Вторая важнейшая причина увеличения лимфоузлов — опухолевые заболевания.

— Лимфоузлы обычно увеличиваются из-за размножения злокачественных клеток. Как правило, это происходит безболезненно, и заметить самому это достаточно сложно. Есть настораживающие локации, например, воспаление надключичных лимфоузлов, — рассказывает эксперт.

Если подобное изменение фиксируется у женщин в возрасте 40–50 лет, то врачи априори считают такие лимфоузлы пораженными, пока не докажут обратное. Обычно такой симптом сигнализирует об опухоли груди.

Третья причина увеличения — это системные заболевания соединительной ткани:

— Речь идет о ревматоидном артрите, системной красной волчанке. В организме вырабатываются белки, которые воздействуют на нормальную ткань организма, и лимфоузел увеличивается в размерах.

Обычно терапия приводит к тому, что лимфоузел приобретает свои стандартные размеры, однако если лечение не помогает, врачи должны взять материал на биопсию.

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