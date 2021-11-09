Инфекционист назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей

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Последние всплески заболеваемости коронавирусом показали, что дети, равно как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее, а неприятные последствия, такие как мультисистемный воспалительный синдром, могут проявиться через недели после выздоровления. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

— Самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей — мультисистемный воспалительный синдром (МВС). К счастью, он встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания, — сообщил он.

По словам врача, чаще всего сам COVID-19 у таких детей протекал в легкой или субклинической форме. Инфекционист добавил, что возможная причина его развития — гиперимунная реакция организма на SARS-CoV-2, только, в сравнении со взрослыми пациентами, отсроченная по времени.

Поздняков отметил, что для синдрома характерны быстрое появление лихорадки с температурой выше 38,5, плохо сбиваемой жаропонижающими средствами, и симптомы интоксикации. Также более чем у половины пациентов появляются различные варианты сыпи, развиваются явления конъюнктивита, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ. Кроме того, увеличиваются лимфоузлы, начинаются желудочно-кишечные расстройства, снижается артериальное давление, иногда вплоть до проявления шока, нарушается работа сердца.

Врач подчеркнул, что в целом постковидный синдром у детей — состояние, которое встречается редко, в отличие от взрослых. Чаще всего оно проявляется астенической и неврологической симптоматикой — усталость, нарушения сна, изменение настроения, тревожность и утомляемость.

Инфекционист сообщил, что специфического лечения постковидных состояний ни у детей, ни у взрослых не существует. Так, для детей наиболее актуальным является упорядочивание режима дня с достаточным сном и соблюдение полноценного режима питания с курсом витаминов. Медикаментозная терапия подключается индивидуально, при наличии показаний для нее, заключил Поздняков, передает РИА Новости.

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Вирусолог предупредил о росте детской заболеваемости COVID-19 в десятки раз. Врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что дети в России стали болеть коронавирусом в десятки раз чаще с момента появления в стране штамма «дельта».

Если COVID-19 болеют все члены семьи, то ребенок заразится с вероятностью 80–90 процентов, добавил он. Дети становятся основным источником распространения заболевания.