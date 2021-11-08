Вирусолог предупредил о росте детской заболеваемости COVID-19 в десятки раз

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Дети в России стали болеть коронавирусом в десятки раз чаще с момента появления в стране штамма «дельта». Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков в понедельник, 8 ноября.

— С момента появления «дельта»-штамма, с середины лета, активно говорим о том, что дети болеют, болеют с рождения, болеют в десятки раз чаще, чем это было до этого, — рассказал специалист.

Если COVID-19 болеют все члены семьи, то ребенок заразится с вероятностью 80–90 процентов, добавил он. Дети становятся основным источником распространения заболевания, отметил Тимаков в эфире «России 24».

8 ноября вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что стабилизация ситуации с COVID-19 наблюдается в Москве. Однако, по его словам, то же самое нельзя сказать о других регионах России.

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За последние сутки в России выявили 39 400 случаев COVID-19. При этом у 8,7 процента пациентов не обнаружены клинические признаки болезни.

Таким образом, всего за время пандемии в России заболели COVID-19 8 834 495 человек. Выздоровели после перенесенной болезни 7 587 560 пациентов.