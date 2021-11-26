Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сервис «Вывоз ненужных вещей» принял уже более 1700 заявок в Москве

Евгений Белоусов

Город
Сервис «Вывоз ненужных вещей» принял уже более 1700 заявок в Москве
Фото: mos.ru

Столичный сервис «Вывоз ненужных вещей», стартовавший месяц назад, успел принять уже 1750 заявок от жителей Москвы.

Чаще всего горожане обращались в сервис с просьбами вывезти старую бытовую технику: посудомоечные машины и чугунные ванны. Также востребованной оказалась утилизация железных дверей и старых аккумуляторов. Услуга полностью бесплатна.

Сервис позволяет горожанам экологично избавиться от крупной бытовой техники, тяжелых металлических предметов и старых автомобилей. Для этого необходимо заполнить онлайн-заявку, и в назначенное время специалисты заберут ненужную технику и отвезут ее на утилизацию.

Уточняется, что вывоз крупных предметов занимает в среднем около получаса, а дату и время пользователи выбирают самостоятельно. Компания-партнер забирает вещи ежедневно с 09:00 до 21:00. Согласно статистике сервиса, чаще всего москвичи пользуются услугами вывоза по выходным во второй половине дня, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что в Подмосковье установили 151 экопункт для сбора пластика и стекла. Программу по установке фандоматов начали реализовывать в 2021 году и продолжат до 2024 года. За этот период в округах планируется установить пять тысяч экобоксов. До конца этого года они появятся во всех муниципалитетах.

Читайте также:
Москва онлайн-сервис техника
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте