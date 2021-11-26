Сервис «Вывоз ненужных вещей» принял уже более 1700 заявок в Москве

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Столичный сервис «Вывоз ненужных вещей», стартовавший месяц назад, успел принять уже 1750 заявок от жителей Москвы.

Чаще всего горожане обращались в сервис с просьбами вывезти старую бытовую технику: посудомоечные машины и чугунные ванны. Также востребованной оказалась утилизация железных дверей и старых аккумуляторов. Услуга полностью бесплатна.

Сервис позволяет горожанам экологично избавиться от крупной бытовой техники, тяжелых металлических предметов и старых автомобилей. Для этого необходимо заполнить онлайн-заявку, и в назначенное время специалисты заберут ненужную технику и отвезут ее на утилизацию.

Уточняется, что вывоз крупных предметов занимает в среднем около получаса, а дату и время пользователи выбирают самостоятельно. Компания-партнер забирает вещи ежедневно с 09:00 до 21:00. Согласно статистике сервиса, чаще всего москвичи пользуются услугами вывоза по выходным во второй половине дня, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что в Подмосковье установили 151 экопункт для сбора пластика и стекла. Программу по установке фандоматов начали реализовывать в 2021 году и продолжат до 2024 года. За этот период в округах планируется установить пять тысяч экобоксов. До конца этого года они появятся во всех муниципалитетах.