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Британский посол опровергла информацию об отправке войск на Украину

Полина Долганова

В мире
Британский посол опровергла информацию об отправке войск на Украину
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Великобритания в настоящее время не планирует отправлять войска и технику на территорию Украины, однако Лондон действительно обеспокоен якобы «наращиванием» военной силы рядом с украинскими границами. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявила британский посол в Киеве Мелинда Симмонс.

— Действительно, Великобритания, как и многие другие государства, имеет войска, которые можно отправить в любую точку мира. Однако сейчас нет планов отправлять их в Украину. В настоящее время мы наблюдаем за активностью за границей и обеспокоены наращиванием войск, — цитирует дипломата РИА Новости.

Накануне появилась информация, что оперативная группа спецназа Великобритании запланировала отправить на Украину до 600 военнослужащих в случае вторжения армии России на территорию страны. Об этом писала газета The Mirror в воскресенье, 14 ноября.

По данным газеты, в настоящий момент Лондон создает подразделения из военнослужащих спецназа, врачей, связистов, инженеров и около 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, которые базируются в Олдершоте.

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