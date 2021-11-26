Сергей Собянин объяснил, почему число машин в столице не увеличивается радикально

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На дорогах Москвы не становится радикально больше машин. Это возможно благодаря развитию общественного транспорта и платным парковкам в столице. Об этом 26 ноября рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, машин в городе в целом становится больше, но не стоит говорить о радикальном росте их числа.

— На дороги выезжает от трех до 3,5 миллиона машин. Если выезжают 3,8, мы видим девятибалльные пробки, если 3,3, то это 4–5 баллов. Средняя нагрузка — 3,5 миллиона (машин на московских дорогах), — отмечает Сергей Собянин.

Причиной отсутствия на дорогах машин при увеличении общего парка примерно на 1,5 миллиона за последние несколько лет мэр называет развитие общественного транспорта и платные парковки. Сергей Собянин утверждает, что возможность передвигаться на комфортном наземном транспорте, метрополитене, пригородных электричках дает людям мотивацию отказаться от постоянного использования автомобилей.

Однако, отмечает мэр, машин на дорогах Москвы все еще много, поэтому особое внимание городские власти уделают развитию улично-дорожной сети. Кроме того, помимо действующих магистралей, необходимо создавать хорды, не заезжающие в центр.

— Я надеюсь, что в следующем году мы закончим строительство Северо-Восточной хорды — крупнейшей городской магистрали. А еще через год введем Юго-Восточную хорду и Южную рокаду. И хордовый каркас дорог будет закончен, — передает слова Сергея Собянина РИА Новости.

До этого Собянин заявил, что пассажиропоток на Московских центральных диаметрах (МЦД) растет в течение двух лет, все больше москвичей выбирают этот вид транспорта для поездок внутри города. Он также отметил, что в столице планируют открыть еще два диаметра в 2023–2024 годах.