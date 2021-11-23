Сергей Собянин заявил, что москвичи стали в разы больше пользоваться МЦД

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Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах (МЦД) растет в течение двух лет, все больше москвичей выбирают этот вид транспорта для поездок внутри города. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Подвижной состав стал другим, станции стали совершенно другими — похожими на станции метрополитена, а некоторые даже еще и более современными. Возможность пересадки с железной дороги на метрополитен, наземный общественный транспорт. Единая проездная карта: раньше надо было заплатить, зайдя в электричку, потом в метро, потом в автобус и так далее. Сегодня единая система оплаты позволяет сэкономить существенные деньги, комфортно передвигаясь по городу, и МЦД, конечно, стали уже реальным наземным метро, — рассказал глава города в интервью телеканалу «Москва 24».

Мэр отметил, что в столице планируют открыть еще два диаметра в 2023–2024 годах. Для реализации этой цели в настоящее время в Москве строят новые станции, обновляют состав поездов и прокладывают пути.

Движение городских электричек на первых двух Московских центральных диаметрах Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск было открыто 21 ноября 2019 года. За это время услугами МЦД-1 и МЦД-2 воспользовались свыше 300 миллионов пассажиров.

До этого заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что с момента запуска МЦД количество поездок по городу увеличилось на 86 процентов.

Ранее заместитель мэра столицы сообщил, что третий, четвертый и пятый маршруты Московских центральных диаметров запланировали запустить в течение четырех лет. Максим Ликсутов уточнил, что старт работы Ленинградско-Казанского маршрута назначен на 2023 год, Киевско-Горьковского — на 2023–2024 годы, а Ярославско-Павелецкого — на 2024–2025 годы.

Со дня открытия Московских центральных диаметров прошло два года. За это время МЦД вывели транспорт Москвы на новый уровень, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.