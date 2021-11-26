Премьера спектакля «Ван Гог. Дыхание звезд» состоится в Москве

Фото: Пресс-служба спектакля

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 8с7 Карта всех событий

Немецкая компания Vision Multimedia с 3 декабря приглашает горожан на премьеру мультимедийного спектакля «Ван Гог. Дыхание звезд». Показы пройдут в арт-пространстве «Зоодепо».

Постановка воедино собрала живую игру актеров, высококачественный проекционный контент, захватывающие дух спецэффекты и изумительную музыку. Невозможно остаться безучастным к трогательной истории жизни художника, наполненной творческими амбициями и разочарованиями, преданностью работе и абсолютной бедностью, гениальностью, граничащей с безумием.

Сценарий основан на письмах художника своему брату. В роли Винсента Ван Гога и его брата Тео — актеры московских театров Юрий Соколов, Николай Орловский, а также Петр Лойко и Альберт Ибрагимов.

Узнать Ван Гога, погрузиться в его мир, стать самому на мгновение великим гением — уникальный опыт ждет каждого гостя постановки. Для шоу создан специальный павильон с огромными экранами, на которые проецируются изображения полотен художника. Всего будет продемонстрировано более 300 картин, эскизов и документальных фотографий мастера.

Показы пройдут с 3 декабря по 8 января 2022 года, сообщает пресс-служба спектакля.

Выставка «Ван Гог. Письма к Тео» проходила в Центре дизайна ArtPlay. На ней были представлены два периода жизни и творчества художника, голландский и французский. Именно в это время он вел активную переписку с братом Тео. Письма к Тео — это ни на что не похожий документ, растянувшийся на сотни страниц. Это диалог не только с адресатом писем, но также с самим собой, Богом, миром.

Посетители смогли увидеть более 400 шедевров Ван Гога, написанных им в каждый из периодов его творчества: в Нидерландах, в Париже, в Арле, в Овер-сюр-Уазе.