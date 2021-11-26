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Заслуженный врач объяснил, как защититься от гриппа и ОРВИ в сезон простуд

Анна Михалюк

Общество
Заслуженный врач объяснил, как защититься от гриппа и ОРВИ в сезон простуд
Фото: Unsplash

Заслуженный врач РФ, главный аллерголог Ленинградской области Алексей Соболев рассказал, как защитить себя от простуд и вирусов.

— Противовирусные средства, которые включают в себя синтетические вещества, обычно назначает врач. В профилактических целях такие лекарственные средства неэффективны. Поэтому принимать противовирусные препараты самому не нужно. Но это не касается назального применения интерферона, — рассказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Второе распространенное мнение — что витамины С и D снижают риск заражения ОРВИ, гриппом и COVID-19:

— Витамины не влияют на риск заражения, но снижение концентрации в организме витамина D будет способствовать более тяжелому течению ковида. Прием витамина C во время заражения способствует выздоровлению, но не предотвращает риск заражения. Помните, что синтетические витамины усваиваются в организме на 10 процентов хуже тех, что поступают в организм с пищей.

В поликлинику доктор не рекомендует ходить в сезон простуд, и больница, по его мнению, — самое опасное место. При этом, если есть симптомы ОРВИ и пациенты принимают жаропонижающие средства в течение 4–5 дней, но они не помогают, — это является главным поводом обратиться к врачу.

Чтобы обезопасить себя от инфекций, которые проникают в организм через нос и рот, нужно использовать в квартире увлажнители воздуха. Кроме этого, всегда есть риск заболеть несколькими вирусами одновременно. Но есть средство, которое способно оградить пациентов от них.

— Заразиться двумя вирусами одновременно можно. Это приводит к тяжелому течению заболеваний, причем нередко с летальным исходом, особенно у аллергиков. Интерфероны могут снизить риск заболевания сразу несколькими инфекциями. Поэтому добавление рекомбинантного интерферона альфа снизит риск заражения коронавирусной инфекцией, — рекомендовал врач.

Ранее доктор Мясников объяснил, как необходимо питаться при ОРВИ.

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