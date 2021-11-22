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Доктор Мясников рассказал, что нужно есть при ОРВИ

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Доктор Мясников рассказал, что нужно есть при ОРВИ
Фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты необходимо включить в рацион человека с ОРВИ.

— Несмотря на то, что вы просто лежите, у вас идет приличный расход калорий, которые нужно восполнять. Но делать это надо тем, что вам «пошло». Больному человеку угодить очень сложно. Я бы порекомендовал вернуться к бабушкиным рецептам. И первое — куриный бульон. Также необходимо есть продукты с легкоусвояемым белком: курицу, рыбу, фасоль. В рацион больного нужно включить продукты, богатые цинком: грецкие орехи, морепродукты, тыквенные семечки, отварную курицу, — рассказал доктор в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Также в меню стоит включить сложные углеводы в виде каш и гарниров, а также фрукты, богатые витамином С. Особое внимание уделите обильному питью: нужно постоянно принимать что-то кисло-сладкое, например, клюквенный сок.

— Нельзя только одно — алкоголь. Как только ты подумал: «А не выпить ли мне рюмочку?», то ты выздоровел, — сказал врач.

Ранее кардиолог объяснил, чем может быть опасен второй инфаркт.

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