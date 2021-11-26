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Зеленский заявил, что Украина должна быть готова к конфликту с Россией

Полина Долганова

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Зеленский заявил, что Украина должна быть готова к конфликту с Россией
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае «конфликта с Россией» страна должна рассчитывать на собственные военные силы. Такое мнение он выразил в пятницу, 26 ноября.

По словам главы государства, Киев пребывает в состоянии войны с российской стороной уже на протяжении восьми лет. В связи с этим «риск эскалации существует ежедневно», отметил он.

В связи с этим Украина полностью готова к любому конфликту, цитирует президента РИА Новости.

Накануне Зеленский сообщил, что ему поступила информация о готовящемся в его стране государственном перевороте, который якобы запланирован на 1 декабря. По словам главы государства, к такой инициативе имеет отношение бизнесмен Ахметов, потому как некая сторона выделяет ему для реализации этих планов миллиарды долларов.

25 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов ввести режим военного положения в стране. Он предположил, что глава государства намерен сделать это 1 декабря сроком на два месяца.

При этом в тот же день советник главы администрации президента страны Михаил Подоляк опроверг эту информацию.

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