Зеленский заявил о готовящемся на Украине государственном перевороте

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября, сообщил о том, что поступила информация о готовящемся в его стране государственном перевороте, который якобы запланирован на 1 декабря.

— У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее, — заявил Зеленский, передает РИА Новости.

25 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов ввести режим военного положения в стране. Он предположил, что глава государства намерен сделать это 1 декабря сроком на два месяца.

Зеленский якобы должен сделать это с помощью Совета национальной безопасности и обороны, уточнил депутат. Военное положение, по его словам, — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия.

В тот же день советник главы администрации президента страны Михаил Подоляк опроверг эту информацию.