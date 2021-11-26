Организаторам концерта в московском баре грозит штраф до миллиона рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Басманный переулок, 8с2 Карта всех событий

Организаторам концерта GSPD в баре IZI Moscow грозит штраф до одного миллиона рублей за нарушение мер против распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

По его словам, нарушения в правилах проведения концертов в клубе во время пандемии сотрудники ОАТИ обнаружили в ходе одной из ежедневных проверок. Уточняется, что инспекторы выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

— Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы мероприятия будут вызваны в инспекцию, — передает слова Поповского агентство городских новостей «Москва».

Главный инспектор добавил, что теперь организации могут выписать штраф в размере 300 тысяч рублей за указанные нарушения. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей, сумма штрафа увеличится до миллиона рублей.

До этого сообщалось, что столичный Роспотребнадзор опечатал заведение «Шаурма. Бистро» в СЗАО Москвы за нарушение мер профилактики распространения COVID-19. Теперь по решению суда ресторан может прекратить свою деятельность сроком до 90 дней.