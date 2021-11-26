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Голикова назвала регионы России с коллективным иммунитетом выше 70 процентов

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Голикова назвала регионы России с коллективным иммунитетом выше 70 процентов
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

В Москве, Подмосковье, Карелии, Севастополе, Туве и на Чукотке коллективный иммунитет к коронавирусу составляет больше 70 процентов. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

— У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 70 процентов. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80 процентов, — отметила она.

Вице-премьер также напомнила гражданам РФ, что важно не только вакцинироваться, но и вовремя пройти процесс ревакцинации.

Голикова подытожила, что в России есть все возможности, чтобы вакцинироваться бесплатно и встретить Новый ход с хорошим самочувствием, передает РИА Новости.

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За последние 24 часа в России выявили 34 690 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3929 заболевших.

За последние сутки в стране было зафиксировано 1235 летальных исходов из-за COVID-19. При этом после прохождения лечения от инфекции за 24 часа в РФ полностью выздоровели 36 145 пациентов.

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