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Владимир Путин приедет с визитом в Индию 6 декабря

Полина Долганова

Политика
Владимир Путин приедет с визитом в Индию 6 декабря
Фото: Администрация президента РФ

Приезд президента России Владимира Путина в Индию запланирован на 6 декабря. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе своего визита глава РФ встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудит с ним развитие двусторонних отношений, а также мировую повестку дня.

— Предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами, — сообщили в администрации главы государства.

Кроме того, политики планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам, среди которых будет работа в рамках саммита «Большой двадцатки» и Шанхайская организация сотрудничества, передает РИА Новости.

31 октября президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 заявил, что средняя температура в России растет быстрее, нежели во всем мире. Говоря о климатических изменениях, глава государства добавил, что сокращать выбросы парниковых газов — это недостаточная мера. Необходимо наращивать их поглощение, в чем у России есть большой потенциал.

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, саммит, который стартовал 30 октября в Риме, не оправдал надежд в вопросе борьбы с изменениями климата. При этом он отметил, что вера в решение проблем экологии еще не до конца утеряна.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что разочарование по итогам саммита «Большой двадцатки» связано с позициями России, Китая и Саудовской Аравии в вопросах борьбы с климатическими изменениями.

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