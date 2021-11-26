Андрей Бочкарев: Работу по упрощению взаимодействия застройщиков с РСО продолжат в 2022 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительный комплекс Москвы продолжает улучшать инвестиционный климат, оптимизируя процедуры и переводя услуги в сфере строительства в цифровой формат. Об этом 26 ноября сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также заявил об успешном внедрении уведомительного порядка проведения земляных работ для бюджетных объектов. По его словам, в течение 2022 года планируется также упростить порядок взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

— В дальнейшем рассмотрим возможность распространить уведомительный порядок для всех объектов, строящихся в Москве. Это один из ключевых запросов застройщиков сегодня, — отметил Бочкарев.

Он подчеркнул, что при этом ОАТИ сохранит контроль за соблюдением правил производства земляных работ.

Также Бочкарев отметил рост цифровизации взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Так, например, порядка 90 процентов заявок по их получению поступает онлайн.

— В 2022 году на mos.ru планируется также запустить услугу по выдаче актов о выполнении технических условий, — добавил заместитель мэра.

Кроме того, важным направлением работы упрощение процедуры оформления архитектурно-градостроительного решения (АГР). По его словам, на данный момент ведется активная работа над сокращением состава материалов, требований к ним и сроков согласования АГР.

22 ноября Андрей Бочкарев заявил, что проект нового этапа строительства жилого квартала на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» на северо-востоке Москвы согласован. По его словам, на территории бывшей промзоны ведется строительство жилого квартала с социальной инфраструктурой. Отмечается, что общая площадь застройки составляет 73 тысячи квадратных метров.