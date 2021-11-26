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Петр Бирюков сообщил о завершении ремонта более 20 мостов в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Петр Бирюков сообщил о завершении ремонта более 20 мостов в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные коммунальщики завершили текущий ремонт 21 мостового сооружения. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов, — рассказал заммэра.

По его словам, в общей сложности за текущий год удалось отремонтировать свыше 110 тысяч квадратных метров гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.

Специалисты проводили работы на Дорогобужском, Матросском, Лужнецком и Химкинском мостах, Ленинградской, Савеловской, Лужнецкой, Велозаводской и Звенигородской эстакадах, а также в Новоалексеевском и Северо-Западном тоннелях.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что на этих сооружениях были устранены повреждения покрытия на проезжей части и протечки в подэстакадных пространствах.

— Новая гидроизоляция позволит увеличить срок эксплуатации объектов, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок, — добавил Петр Бирюков.

Он уточнил, что перед наступлением зимнего сезона специалисты отремонтировали деформационные швы на 46 мостовых сооружениях, среди которых Очаковский, Бережковский и Астаховский мосты.

До этого руководитель Комплекса городского хозяйства рассказал, что запланированные на этот год работы по замене шумозащитных экранов в столице выполнены на 70 процентов.

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