В Музее Победы отметят юбилей песни «Землянка»

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 27 ноября приглашает послушать радиопередачу из цикла «Незабытая музыка». Программа будет посвящена песне «Землянка»: 80 лет назад было написано стихотворение, легшее в основу легендарной композиции.

Гости музея услышат рассказ о создании песни, а также о композиторе Константине Листове, мелодию которого без труда напоет любой россиянин.

27 ноября 1941 года поэт, фронтовой корреспондент Алексей Сурков приехал в деревню Кашино под Истрой в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Вместе с другими бойцами он попал под шквальную атаку немцев. Под впечатлением пережитого вечером того же дня Сурков написал жене письмо в стихах.

Позднее, в феврале 1942 года, эти стихи увидел композитор Константин Листов и сочинил к ним музыку, а через месяц текст и ноты песни были опубликованы.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

На следующий день, 28 ноября, в музее пройдут две радиопередачи.

Гости музея узнают о судьбе композитора Марка Фрадкина. Во время войны музыкант был назначен дирижером ансамбля Киевского военного округа. Вторая лекция познакомит слушателей с историей создания песни «Журавли».

Кроме того, 28 ноября в музее пройдет празднование Дня матери.

Акция «Пламя материнского сердца» откроет воскресную программу. Каждый сможет зажечь свечи у скульптурной композиции в Зале Памяти и Скорби и вспомнить трагическую судьбу женщин-матерей, отправляющих своих сыновей на фронт. Горящие свечи станут символом пылающего материнского сердца — неугасающего огня любви и нежности.