Устроивший крупное ДТП с пожаром на МКАД водитель BMW перевозил шесть килограммов наркотиков

Фото: Скриншот видео

Россия, Москва, МКАД, 30-й километр Карта всех событий

В автомобиле водителя BMW, который устроил крупное ДТП МКАД и пытаясь скрыться от полиции, нашли крупную партию наркотиков. Об этом стало известно в пятницу, 26 ноября.

По данным Telegram-канала Baza, за рулем BWM находился 23-летний молодой человек по имени Сергей С.

Фото: Скриншот видео

Mash сообщает, что в машине водителя обнаружили шесть килограммов мефедрона.

Крупное ДТП на МКАД

Днем 26 ноября на 30-м километре МКАД произошло ДТП с несколькими машинами, одна из которых в результате инцидента сгорела. По словам собеседника «ВМ», водитель, который спровоцировал аварию, пытался скрыться с места ДТП.

По данным Telegram-канала Baza, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW. Однако водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться на своем авто.

В попытке «убежать», водитель протаранил около шести машин, а также задел бензобак «Волги». Именно последняя машина и сгорела дотла.

Видео: Telegram / Baza

Вскоре полицейским удалось задержать водителя. По данным СМИ, водитель BMW был ранен в шею, его госпитализировали. Также сообщается, что в ходе осмотра его машины сотрудники МВД обнаружили пакет с неизвестным веществом.