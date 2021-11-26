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Вечер хоровой духовной музыки в память жертв пандемии пройдет в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Вечер хоровой духовной музыки в память жертв пандемии пройдет в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Лихов переулок, 6с1 Карта всех событий

Концертный зал Московской Соборной Палаты 6 декабря приглашает горожан на вечер современной хоровой духовной музыки «К вам, павшие». Мероприятие посвящено памяти жертв пандемии коронавируса. Организаторами выступают Lyrica Classic в сотрудничестве с Фондом содействия возрождению Синодального хора.

Слушателям представят два масштабных литургических произведения на православные и католические тексты молитв: «Песнопения Божественной литургии» российского композитора Михаила Котельникова и «Реквием» американского композитора Эли Тамара. Произведения исполнит Московский Синодальный хор под управлением Михаила Котельникова.

Мировая премьера «Реквиема» прозвучит в исполнении меццо-сопрано, солистки театра Новая Опера и Венгерского государственного оперного театра в Будапеште Полины Шамаевой.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба концерта.

Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» пройдет в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Форум составит единое целое с выставочным проектом Жан-Юбера Мартена «Бывают странные сближенья», дополнив визуальный ряд музыкальной составляющей. В нем принимают участие ансамбли и звезды отечественной и зарубежной музыки. Почти все проекты фестиваля носят эксклюзивный характер. Для некоторых программ специально пишутся музыкальные сочинения. Слушателям представят несколько мировых премьер.

В основу программ положен принцип фантазийности и линейной перспективы. Гости форума услышат произведения разных музыкальных эпох, перекликающиеся в чем-то с наиболее яркими сюжетами выставки.

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