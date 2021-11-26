Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шестнадцать школ и детских садов построят в Головинском районе

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Шестнадцать школ и детских садов построят в Головинском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский район Карта всех событий

В столичном районе Головинский в рамках реализации программы реновации построят 16 школ и детских садов. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в районе будет создана качественная и социально ориентированная городская среда.

— В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство 22 социальных объектов. Среди них 16 объектов образования: 9 школ и учебных корпусов, 5 ДОУ и 2 блока начальных классов, — рассказал руководитель департамента.

Он добавил, что для жителей района также возведут две поликлиники, два физкультурно-оздоровительных комплекса, детский досуговый центр и школа искусств.

В общей сложности в районе Головинский в новые квартиру переедут жители 137 сносимых домов. Для переселения граждан подобрали 20 площадок.

Днем ранее, 25 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации жилья в Москве идет строго по плану и может быть завершена к 2023 году. По его словам, самые сложные периоды программы, такие как проектирование районов и обсуждение с гражданами проектов планировок, уже позади.

Читайте также:
Школы Реновация Рафик Загрутдинов
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте