Шестнадцать школ и детских садов построят в Головинском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский район Карта всех событий

В столичном районе Головинский в рамках реализации программы реновации построят 16 школ и детских садов. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в районе будет создана качественная и социально ориентированная городская среда.

— В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство 22 социальных объектов. Среди них 16 объектов образования: 9 школ и учебных корпусов, 5 ДОУ и 2 блока начальных классов, — рассказал руководитель департамента.

Он добавил, что для жителей района также возведут две поликлиники, два физкультурно-оздоровительных комплекса, детский досуговый центр и школа искусств.

В общей сложности в районе Головинский в новые квартиру переедут жители 137 сносимых домов. Для переселения граждан подобрали 20 площадок.

Днем ранее, 25 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации жилья в Москве идет строго по плану и может быть завершена к 2023 году. По его словам, самые сложные периоды программы, такие как проектирование районов и обсуждение с гражданами проектов планировок, уже позади.