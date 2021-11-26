Зеленский обозначил планы Украины при срыве переговоров по Донбассу

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Украина не будет устраивать наступление в Донбассе при срыве переговоров. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября.

— Считаю, что те политические силы, которые сегодня говорят, что нам надо идти войной, мне кажется, не представляют и не думают ни о ком, в том числе о нашей армии. Куда-то идти мы сейчас не будем, я считаю, что люди сейчас прежде всего, мы не можем потерять всю свою армию, она мощная, но сегодня это невозможно и неправильно, — приводит слова Зеленского РИА Новости.

25 ноября врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз должен продемонстрировать единство по Украине, в том числе при вводе новых санкций. Политик выразила сожаление, что президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров не смогли провести встречу в «нормандском формате» к окончанию ее полномочий.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.