Врач рассказала, как избежать патологии пищеварительного тракта у ребенка

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Снизить риски возникновения патологии пищеварительного тракта у ребенка поможет соблюдение ряда правил с момента рождения малыша: грудное вскармливание, режим дня, исключение сахара в рационе питания, минимизация стресса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-гастроэнтеролог детской клиники «РЖД-Медицина», кандидат медицинских наук Татьяна Ерюшова.

— На первом году жизни ребенка — это приверженность грудному вскармливанию. С момента введения прикормов и расширения диеты у ребенка использовать в рационе питания продукты промышленного производства, разрешенные в детском возрасте. Питание ребенка должно быть рациональным, сбалансированным, регулярным и соответствовать его возрастным особенностям и потребностям. Внимательно изучать этикетку на продуктах питания и стараться исключить из рациона все, что содержит добавленные сахара, — рассказала врач.

Также важно соблюдать режим дня, минимизировать информационные стрессы, как в дошкольном возрасте, так и у подростков. Избыточный вес, пониженная физическая активность приводят не только к патологии ЖКТ, но и развитию метаболического синдрома и высокого риска патологии сердечно-сосудистой системы.

— Гигиена рук — это первостепенная мера для снижения инфекционных заболеваний у ребенка. Не заниматься самолечением, без показаний не принимать антибиотики. Таким образом, формирование здорового образа жизни и соблюдение гигиенических правил в детском возрасте позволяет снизить риск отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней среды и минимизировать заболеваемость органов пищеварительной системы, — добавила Ерюшова.

Если же у ребенка диагностирована патология пищеварительного тракта, нужно строго соблюдать все назначения врача, как на этапе диагностики, так и в процессе лечения, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Во-первых, это придерживаться рекомендованной диеты и режима питания. Во-вторых, выполнять медикаментозные назначения врача, принимать рекомендованные лекарственные препараты, соблюдая дозировку, кратность, время и длительность приема, — подчеркнула доктор.

В периоды ремиссии крайне важно придерживаться диетических рекомендаций, соблюдать частоту и кратность визитов к врачу на всем протяжении диспансерного наблюдения. В случае обострения заболевания стоит сразу обращаться за медицинской помощью.

— Только ваш синергизм в работе с врачом и приверженность терапии принесет быстрый и стойкий терапевтический эффект в лечении желудочно-кишечных заболеваний у ребенка, — заключила Ерюшова.