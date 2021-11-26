МВД раскрыло подробности задержания водителя BMW на МКАД

Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Россия, Москва, Симферопольское шоссе 35-й км Карта всех событий

На заднем сиденье автомобиля BMW, водитель которого попытался скрыться от сотрудников полиции, обнаружили три свертка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это наркотики весом в несколько килограммов. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, днем 26 ноября сотрудники ДПС остановили иномарку на внутренней стороне МКАД. Во время проверки документов водитель резко нажал на педаль газа и предпринял попытку скрыться.

Началась погоня за нарушителем, в ходе которой его автомобиль столкнулся с другими машинами. Одна из них после столкновения загорелась.

Видео: Telegram / Baza

— В ходе преследования полицейскими было применено табельное оружие, и на 35-м километре Симферопольского шоссе иномарка была заблокирована. Водитель ранен и задержан, — рассказала Волк.

Позже в автомобиле задержанного обнаружили три крупных свертка с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. Предположительно, это наркотик.

Крупное ДТП на МКАД

Днем 26 ноября на 30-м километре МКАД произошло ДТП с несколькими машинами, одна из которых в результате инцидента сгорела. По словам собеседника «ВМ», водитель, который спровоцировал аварию, пытался скрыться с места ДТП.

По данным Telegram-канала Baza, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW. Однако водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться на своем авто.

В попытке «убежать», водитель протаранил около шести машин, а также задел бензобак «Волги». Именно последняя машина и сгорела дотла.

Вскоре полицейским удалось задержать водителя. По данным СМИ, водитель BMW был ранен в шею, его госпитализировали. Также сообщается, что в ходе осмотра его машины сотрудники МВД обнаружили пакет с неизвестным веществом.