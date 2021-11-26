«Ничего не знаете»: журналист обвинил Зеленского во лжи на пресс-марафоне

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесный конфликт с журналистом Юрием Бутусовым в ходе пресс-марафона.

— Вы ничего не знаете и очень много лжи о срыве спецоперации распространяете. Все, что вы здесь рассказали, ложь, — рассказал журналист.

Тактика главы государства, как уверен он, заключается в том, чтобы оболгать людей, а затем «весело уйти». Зеленский должен прийти на допрос к следователю по делу о захвате бойцов ЧВК «Вагнер», добавил Бутусов.

Украинский лидер в свою очередь обвинил Бутусова в работе на олигарха Игоря Коломойского. Зеленский напомнил, что был в нормальных отношениях с журналистом, когда стал президентом.

Однако Бутусов, по мнению главы государства, вскоре обиделся на него из-за того, что не получил никакой должности. По его словам, журналист виновен в гибели людей в Донбассе, так как он опубликовал информацию об использовании беспилотника Bayraktar, приводит слова Зеленского РИА Новости.

26 ноября Зеленский также заявил, что ему поступила информация о готовящемся на Украине государственном перевороте, который якобы запланирован на 1 декабря. По его словам, люди из Украины и России обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова в данных событиях с привлечением миллиарда долларов.