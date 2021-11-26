Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 27 ноября

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В столице в ночь на субботу, 27 ноября, ожидается гололедица. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

— Сегодня температура положительная, где-то лужи, которые накануне были ледочком, они подрастаяли, а ближайшей ночью температура может понижаться до слабоотрицательных значений, и у нас местами возможна гололедица, — рассказала синоптик.

Она отметила, что до конца месяца в столице будет сохраняться положительная температура и в дневное, и в ночное время.

Татьяна Позднякова объяснила разницу между гололедицей и гололедом, уточнив, что для последнего пока нет условий. По ее словам, в настоящее время температура подстилающей поверхности тоже имеет положительную температуру, а для появления гололеда требуется, чтобы тепло наступило после очень холодных дней, когда поверхность остывает. В этом случае влажный воздух намерзает на деревьях, домах и поверхностях.

— Пока что такой ситуации нет, — цитирует специалиста РИА Новости.

Позднякова не исключила возможности, что во вторник, 30 ноября, погода может резко измениться.

До этого стало известно, что Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вечера субботы, 27 ноября. Причина — сильный ветер и гололедица. Уточняется, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.