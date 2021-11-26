«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московкой области. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый» уровень объявлен до вечера субботы, 27 ноября. Его причиной на сайте указаны сильный ветер и гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице и области предупреждение действует с 11.00 до 23.00 субботы.

— Жёлтый - погода потенциально опасна, — уточняется под прогностической картой.

До этого синоптики сообщили, что сегодня, 26 ноября, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами ожидаются небольшие осадки. Синоптики отметили, что в столичном регионе ожидается влажно-прохладная, пасмурная и ветреная погода, атмосферное давление неустойчивое и ниже нормы, содержание кислорода в воздухе низкое.

Синоптик предупредил о понижении атмосферного давления в Москве. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что атмосферное давление в последний день осени в столице сильно опустится.